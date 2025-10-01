إعلان

صفارات الانذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة

كتب : مصراوي

09:50 م 01/10/2025

صفارات الانذار تدوي في إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في أسدود ومحيطها بغلاف غزة للتحذير من قصف صاروخي على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم اعتراض أربعة منها وسقط الخامس في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها عملية نوعية بتفجير منزل مُفخخ مسبقا في حي النصر بمدينة غزة، لافتة إلى أنه استخدمه عدد من العبوات المحلية الصنع وأخرى من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيا.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه فجرت المنزل أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية للمكان بهدف تفجير، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قامت بتوثيق لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل.

وأكدت أن جميع القوة الإسرائيلية الذين كانوا داخل المبنى هم في عداد القتلى والمفقودين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفارات الانذار سرائيل طلاق صواريخ زة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة