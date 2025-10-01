صفارات الانذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة

وكالات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في أسدود ومحيطها بغلاف غزة للتحذير من قصف صاروخي على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم اعتراض أربعة منها وسقط الخامس في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها عملية نوعية بتفجير منزل مُفخخ مسبقا في حي النصر بمدينة غزة، لافتة إلى أنه استخدمه عدد من العبوات المحلية الصنع وأخرى من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيا.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه فجرت المنزل أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية للمكان بهدف تفجير، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قامت بتوثيق لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل.

وأكدت أن جميع القوة الإسرائيلية الذين كانوا داخل المبنى هم في عداد القتلى والمفقودين.