حماس تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من استهداف مقاتليها لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة داخل مدينة غزة.

وعلقت القسام، على الفيديو، قائلة: "إن هذه الضربات تأتي في إطار سلسلة عمليات عصا موسى التي أطلقتها ضد قوات الاحتلال، ردا على عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة".

كتائب القسام: ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".. مشاهد من استهداف جنود الاحتلال وآلياته، في محاور التوغل بمدينة غزة pic.twitter.com/XrCbcwCrba — Mahmoud Alrantisi محمود الرنتيسي 🇵🇸 (@mahmoud_sr) October 1, 2025

وفي الوقت نفسه، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها عملية نوعية بتفجير منزل مُفخخ مسبقا في حي النصر بمدينة غزة، لافتة إلى أنه استخدمه عدد من العبوات المحلية الصنع وأخرى من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيا.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه فجرت المنزل أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية للمكان بهدف تفجير، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قامت بتوثيق لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل.

وأكدت أن جميع القوة الإسرائيلية الذين كانوا داخل المبنى هم في عداد القتلى والمفقودين.