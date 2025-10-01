إعلان

حماس تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو

كتب : مصراوي

09:12 م 01/10/2025

استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من استهداف مقاتليها لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة داخل مدينة غزة.

وعلقت القسام، على الفيديو، قائلة: "إن هذه الضربات تأتي في إطار سلسلة عمليات عصا موسى التي أطلقتها ضد قوات الاحتلال، ردا على عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها عملية نوعية بتفجير منزل مُفخخ مسبقا في حي النصر بمدينة غزة، لافتة إلى أنه استخدمه عدد من العبوات المحلية الصنع وأخرى من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيا.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه فجرت المنزل أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية للمكان بهدف تفجير، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قامت بتوثيق لحظة دخول القوات الإسرائيلية وانفجار المنزل.

وأكدت أن جميع القوة الإسرائيلية الذين كانوا داخل المبنى هم في عداد القتلى والمفقودين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة حماس جنود الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات عصا موسى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة