وكالات

قال مراسل قناة "الجزيرة" على متن أسطول الصمود، الأربعاء، إن الأسطول قرر مواصلة رحلته إلى غزة حتى في حال اعتراض القوات الإسرائيلية بعض سفنه، مشيرا إلى أن مسيرات مجهولة الهوية تحلق فوق سفن أسطول الصمود.

وأعلن أسطول الصمود، رصد أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية على بعد 3 أميال بحرية من موقعه على أجهزة الرادار، مضيفا "ماضون في طريقنا إلى غزة وإبحارنا باتجاه القطاع قانوني".

وأشار أسطول الصمود، إلى أنه أعلن حالة الطوارئ ويتوقع أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة، موضحا أن البحرية الإسرائيلية أبلغته أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة وأنها ستعتقل المشاركين.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن قائد السفينة ألما قال للبحرية الإسرائيلية إنه سيتجاهل تحذيراتها.