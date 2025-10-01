هل تكفي 7 آلاف دولار لتلميع صورة إسرائيل؟ وما القصة؟

وكالات

في إطار حملة إسرائيل الممنهجة لـ"تلميع" صورتها على الساحة الدولية بوجه عام وداخل الولايات المتحدة على وجه الخصوص، كشف معهد كوينسي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية متخصصة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عن مدفوعات مالية تقدمها تل أبيب لعدد من المؤثرين.

وذكرت مجلة "responsible statecraft" التابعة لمعهد كوينسي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، لحشد الجهود الإعلامية المؤيدة لإسرائيل، إلى مجموعة من المؤثرين.

وقال نتنياهو في خطابه: "علينا أن نقاوم، كيف نقاوم؟ مؤثرونا.. أعتقد أن عليكم أيضا أن تتحدثوا إلى يهم إن تمكنتم من ذلك، إنهم مهمون للغاية بالنسبة لمجتمعنا".

وبحسب وثائق حصلت عليها المجلة، يُرجّح أن هؤلاء المؤثرين يتقاضون نحو 7 آلاف دولار مقابل كل منشور مؤيد لإسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "تيك توك".

اقرأ أيضا:

موجة غضب واسعة في أمريكا بسبب تصريحات نتنياهو عن "تيك توك".. فما القصة؟

وأشارت المجلة الإلكترونية لمعهد كوينسي، إلى أن شركة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تُسمى "بريدجز بارتنر"، أرسلت سلسلة فواتير متعلقة بـ"حملة المؤثرين" إلى مجموعة "هافاس" الإعلامية الألمانية، وهي مجموعة دولية تعمل لصالح إسرائيل.

وحددت الفواتير 900 ألف دولار، لمجموعة من المؤثرين يتراوح عددهم بين 14 إلى 18 لإنشاء محتوى، في الفترة بين يونيو وحتى نوفمبر المقبل.

وبحسب المجلة، فإن الوثيقة المُقدمة بناء على قانون تسجيل الوكلاء الاجانب، تظهر أن التمويل مخصص لـ"مدفوعات المؤثرين والإنتاج"، غير أنها لم تُفصّل تكاليف كل منهما.

وأوضحت أنه عند احتساب التكاليف الإنتاجية الإدارية حتى يوم 16 سبتمبر الماضي، بما في ذلك الرسوم القانونية والمصرفية، ورسوم التسويق، وخدمات المشروع الاخرى المُدرجة في وثيقة أخرى، يتبقى مبلغ يُقدر بنحو 552.946 دولار للمؤثرين بين يونيو وسبتمبر، وفق المجلة.

تشير تقديرات الشركة، إلى أن من المتوقع أن تنتج مجموعة المؤثرين ما بين 75 و90 منشورا دعائيا لإسرائيل خلال تلك الفترة، ما يُظهر أن الحد الأدنى للمنشور سيبلغ 6 آلاف و143 دولار، بينما قد يصل الحد الأقصى لأرباح كل مؤثر إلى 7 آلاف و372 دولارا عن المنشور الواحد.

ونوّهت "responsible statecraft"، إلى أنه لا يزال من غير المعروف هوية المؤثرين المشاركين في الحملة الإسرائيلية؛ إذ لم تُجب شركة "بريدجز بارتنر" التابعة للخارجية الإسرائيلية، لطلبات التعليق حول المشروع أو هوية المؤثرين المشاركين فيه، أو قيمة أجر كل منهم.

وتعيش إسرائيل عزلة دولية غير مسبوقة، نتيجة عدوانها المستمر على غزة منذ عامين، فضلا عن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية ما تسبب في مجاعة.