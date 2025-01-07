جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد سرية إسرائيلية ونائبه في معارك مع المقاومة بغزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل الرائد دفير تسيون ريفاه قائد سرية في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، خلال المعارك الدائرة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مقتل النقيب إيتان شيكانزي، نائب قائد السرية نفسها، في الاشتباكات ذاتها.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة جنديين آخرين من الكتيبة بجروح خطيرة، حيث تم إجلاؤهما لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلتيهما بالوضع الصحي.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 827 ضابطًا وجنديًا، في ظل استمرار المعارك على مختلف جبهات قطاع غزة.

