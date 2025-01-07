لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد سرية إسرائيلية ونائبه في معارك مع المقاومة بغزة

03:36 م الثلاثاء 07 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل الرائد دفير تسيون ريفاه قائد سرية في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، خلال المعارك الدائرة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مقتل النقيب إيتان شيكانزي، نائب قائد السرية نفسها، في الاشتباكات ذاتها.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة جنديين آخرين من الكتيبة بجروح خطيرة، حيث تم إجلاؤهما لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلتيهما بالوضع الصحي.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 827 ضابطًا وجنديًا، في ظل استمرار المعارك على مختلف جبهات قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اقتحام شقة للرئيس العراقي السابق في سوريا

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027