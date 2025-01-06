بعد موافقة حماس على القائمة.. صور 34 أسيرًا إسرائيليًا ضمن المفرج بالمرحلة الأولى للصفقة

بي بي سي

أطلع مسؤول كبير في حماس بي بي سي على قائمة تضم 34 أسيرًا تقول الحركة الفلسطينية، إنها مستعدة للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع إسرائيل.

ولا يُعرف حتى الآن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حماس في غزة.

من جهتها، قالت إسرائيل، الاثنين، إن حماس لم تقدم أي معلومات بشأن وضع 34 أسيرًا في قطاع غزة الذين أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل.

وأعلن مسؤول في حماس، الأحد، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 أسيرًا في "المرحلة الأولى" من اتفاق محتمل مع إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "حتى الآن، لم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع الأسرى الواردة أسماؤهم في القائمة".

وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس، "حماس وافقت على الإفراج عن 34 أسيرًا إسرائيليًا ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار، وأبلغنا الوسطاء بالموافقة". وحصلت فرانس برس على نسخة من قائمة الأسماء الـ 34.

وأضاف أن القائمة تشمل "كل النساء وكل المرضى وكل الأطفال وكبار السن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وفصائل المقاومة"، موضحًا أن "حماس وافقت على الإفراج عن الـ 34 أسيرًا سواء كانوا أحياء أو موتى"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد القيادي أن "حماس وفصائل المقاومة تحتاج لأسبوع تقريبًا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات، للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات".

في المقابل، قال مكتب نتنياهو إنه "خلافًا لما تردد، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الأسرى".

وتطالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين، بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات إلى ذويهم.

واستؤنفت الجمعة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية في الدوحة.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة للوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، لم يتم التوصل إلا لهدنة واحدة بأسبوع في نهاية تشرين الثاني 2023 أتاحت الإفراج عن 105 أسرى مقابل 240 معتقلًا فلسطينيًا في سجون إسرائيل.