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الخارجية الروسية: إجراءات شطب "طالبان" من قائمة الإرهاب مستمرة

11:28 ص الجمعة 31 يناير 2025

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أكدت الخارجية الروسية استمرار إجراءات شطب روسيا حركة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية، وأنها ستعلن عن إزالة الحركة من لوائح الإرهاب الروسية فور استكمال الإجراءات ذات الصدد.

وأشارت الوزارة إلى أنه "في ديسمبر 2024، تم اعتماد قانون تعديل بعض التشريعات في روسيا الاتحادية ونصه متاح للجمهور ويمكن الاطلاع عليه"، وأوضحت أن الوثيقة تتضمن آلية واضحة لتعليق الوضع الإرهابي لأي منظمة في روسيا، والتي يمكن تطبيقها أيضا على حركة "طالبان"، وفق ما ذكرته قناة"آر تي عربي" الروسية.

وقالت الوزارة: "في هذه المرحلة، سنمتنع طبعا عن الكشف عن الإجراءات القانونية الداخلية. ولكن العملية جارية. وعندما يتم اتخاذ القرار، ستعلمون بذلك".

وفي وقت سابق، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو استعداد روسيا لحوار سياسي بناء مع أفغانستان، بما في ذلك لإعطاء زخم للتسوية الداخلية في أفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقدم آلية قضائية تسمح بإزالة حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية.

وتسيطر "طالبان" على السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف عام 2021. ومنذ ذلك الحين، زار ممثلون أفغان روسيا عدة مرات، كما شاركت وفود من "طالبان" في اجتماعات "صيغة موسكو" حول الوضع في أفغانستان، وكذلك في جلسات "منتدى قازان" السابقة.

ولم تعترف روسيا رسميا بالسلطة التي تشكلت في كابول ومع ذلك، تحدث الجانب الروسي عن خطط لشطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، مما سيتيح تطوير التفاعل مع أفغانستان.

يشار إلى أن وفدا من حركة "طالبان" إلى روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدعوة من موسكو.

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