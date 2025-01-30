بطريقة ساخرة.. فلسطيني يستعرض منزله المدمر بشمال غزة- (فيديو)

وكالات

بطريقة ساخرة، استعرض مواطن فلسطيني منزله بشمال غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وظهر المنزل الذي تهدّمت جدرانه، خلال فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتبا لاستقبال الضيوف، وفق صاحب المنزل: "انظر إلى الإطلالة الجميلة.. انظر إلى فلسطين.

لكن صاحب المنزل سخر من مشكلة "صغيرة"، يقول ساخرا: "فقط لدينا مشكلة صغيرة.. دورة المياه" التي سقطت جدرانها وفقدت خصوصيتها اللازمة.

وفي نهاية الفيديو قال صاحب المنزل: "نرحب بالضيوف الكرام.. كل باسمه ولقبه".