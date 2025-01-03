لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التشيك تعيد فتح سفارتها في دمشق

01:55 م الجمعة 03 يناير 2025

‏التشيك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعادت الجمهورية التشيكية التي رعت سفارتها مصالح الولايات المتحدة في سوريا منذ العام 2012، فتح بعثتها الدبلوماسية بعد إغلاقها الشهر الماضي عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

ومثّلت الجمهورية التشيكية الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت دول سفاراتها بسبب الحرب.

وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي ليل الخميس: "استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد".


وأضاف: "عاد مسؤول القسم الموكل شؤون الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن بلينكن اتصل به أخيرا "لضمان أننا سنواصل" الخدمة، مشيرًا إلى أن براغ تتصرّف "بحذر شديد" في ما يتعلق بالوضع في سوريا.

وقال ليبافسكي إن "المسؤولين الذين يشكلون الحكومة السورية الجديدة مدرجون في مختلف قوائم العقوبات بسبب تاريخهم"، مضيفًا "أنهم يعلنون رغبتهم في إعادة تأسيس علاقات مع العالم وأعتقد أن علينا الاستجابة للدعوة لإخراج الروس من سوريا".



التشيك دمشق بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف انقلب احتفال رأس السنة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية إلى مأساة؟

إعلان

إعلان