الأمم المتحدة تتلقى تأكيدًا أمريكيًا يؤكد بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

وكالات

‌‏قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تأكيدا أمريكيا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وقبل نحو أسبوع، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أولى خطواته الرئاسية، على سلسلة أوامر تنفيذية تشمل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.

وجاءت هذه الخطوات خلال حفل أقيم بحضور أنصاره في المجمع الرياضي والترفيهي "كابيتال ون" في واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا شكوكه المتكررة حول الأساس العلمي لفكرة الاحتباس الحراري العالمي.

وكان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017، واكتملت العملية بحلول نوفمبر 2020، غير أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في يناير 2021.

يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها في ديسمبر 2015، تضم 195 دولة، وتلزم الدول المشاركة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي خلال العقود المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 أو 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.