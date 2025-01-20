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عبدالعاطي يتلقى اتصالًا هاتفيا من وزيرة خارجية نيبال

02:31 م الإثنين 20 يناير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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(وكالات)

تلقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية نيبال آرزو رانا ديوبا.

وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك سبل الارتقاء بمجالات التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بنيبال، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري لعقد الدورة الثانية للمشاورات السياسية للدفع بمختلف جوانب العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة.

واتصالاً بتطورات الأوضاع في المنطقة، ثمنت الوزيرة النيبالية الجهود الدؤوبة التي بذلتها مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، على مدار الأشهر الماضية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ومن جانبه، أبرز وزير الخارجية أهمية قيام أطراف الاتفاق بتنفيذ كافة بنوده دون تأخير، مشدداً على أهمية أن تشهد الفترة الحالية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية تمهيداً لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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