بعد صفقة غزة.. الحوثيون يعلنون استهداف السفن الإسرائيلية فقط في البحر الأحمر

دبي- (أ ب)

أشار الحوثيون في اليمن إلى أنهم سيقتصرون على استهداف السفن التابعة لإسرائيل فقط في ممر البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة عبر البريد الإليكتروني أرسلها الحوثيون إلى شركات الشحن وآخرين أمس الأحد.

ويعتزم الحوثيون، بشكل منفصل، إصدار بيان عسكري اليوم الاثنين، على الأرجح بشأن القرار.

وأعلن الحوثيون، عبر "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" التابع لهم، أنهم "سيوقفون العقوبات" على السفن الأخرى التي استهدفتها سابقا منذ بدء هجماتهم في نوفمبر 2023.

لكن الرسالة تركت الباب مفتوحا لاستئناف الهجمات ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين شنتا هجمات جوية استهدفت المتمردين بسبب هجماتهم البحرية.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية "في حالة وقوع أي عدوان... سيتم إعادة فرض العقوبات على الدولة المعتدية"، مضيفا أنه "سيتم إبلاغكم على الفور بهذه التدابير في حال تنفيذها".

واستهدف الحوثيون نحو 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بداية حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، إثر الهجوم المفاجئ لحماس على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كأسرى.

واستولى الحوثيون على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين في الهجمات التي أسفرت أيضا عن مقتل أربعة من البحارة.

كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى من قبل تحالفات منفصلة تقودها الولايات المتحدة وأوروبا في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضا سفنا عسكرية غربية.