الصين تفرض قيودًا على الصادرات لعشرات شركات الدفاع الأمريكية

بكين - (د ب أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، فرض قيود على صادرات العشرات من شركات الدفاع الأمريكية.

وذكرت الوزارة أنه أصبح من المحظور الآن تسليم السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، قائلة إن هذا الإجراء يعد ضروريا لحماية المصالح الوطنية والأمن بالنسبة للصين، وكذلك لحماية الالتزامات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات تطبق على إجمالي 28 شركة أمريكية، بما في ذلك عدة أقسام بشركات لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال داينمكس.

ووفقا لإعلان ثان اليوم، أدرجت الوزارة أيضا على قائمتها الخاصة بـ "الشركات غير الجديرة بالثقة"، عددا كبيرا من هذه الشركات.

وكنتيجة لهذا الإجراء لم يعد في مقدور الشركات الاستثمار في الصين، ولن يسمح لكبار المديرين بدخول البلاد.

يذكر أن الصين اتخذت مرارا إجراءات ضد شركات صناعة الأسلحة الأمريكية في الماضي، ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وتعتبر بكين تايوان جزءا من الصين، رغم أن هناك حكومة مستقلة تتولى السلطة في الجزيرة على مدى عقود من الزمن.