مصادر كردية: التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بريف حلب السورية

وكالات

أفادت مصادر كردية مطّلعة، اليوم الخميس، بأن التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في بلدة "كوباني" عين العرب السورية، بريف حلب الشرقي، وفق ما ذكرته "العربية-الحدث".

وكانت عشرات الشاحنات والتعزيزات الأمريكية دخلت إلى الأراضي السورية متجها إلى عين العرب، قادمة من إقليم كردستان العراقي.

يأتي القرار الأمريكي في وقت يشتد فيه القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا، وبين الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا بالشمال السوري.

وكان رتلا عسكريا تابعا لقوات التحالف الدولي، يحمل تعزيزات لوجيستية وغرفا جاهزة وكاميرات مراقبة ومعدات لحفر الخنادق ووقود، قد حضر إلى بلدة "كوباني"، أمس الأربعاء.

وفي 24 ديسمبر الماضي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دورية عسكرية للتحالف الدولي استقرت في عين العرب، إذ أقام عناصرها مبنى مؤقتا لمراقبة المفاوضات بين "قسد" والقوات التركية؛ للحد من التصعيد في المنطقة.