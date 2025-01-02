مصادر طبية بغزة: 38 شهيدًا بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم

وكالات

أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، بارتقاء 38 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم 20 منهم وسط القطاع وجنوبه، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وذكرت تقارير إعلامية، أن 7 شهداء ارتقوا وسقط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة دير البلح وسط غزة، فيما ارتقى 10 شهداء بقصف جوي إسرائيلي على فلسطينيين بجباليا النزلة شمالي القطاع، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشار كذلك، إلى ارتقاء 4 شهداء في قصف جوي إسرائيلي على فلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.