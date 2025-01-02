جيش الاحتلال: آلاف الجنود توقفوا عن الخدمة بمهام قتالية بسبب الضغط النفسي

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن آلاف الجنود توقفوا عن الخدمة في مهام قتالية بسبب الضغط النفسي منذ بداية الحرب في غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، موضحة أن من بينهم 16 من قوات الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عاما.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، مقتل 891 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، لافتا إلى أن ذلك الرقم هو الأعلى منذ حرب يوم الغفران "حرب أكتوبر عام 1973".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه خلال العشر سنوات السابقة للحرب قُتل 152 ضابطا وجنديا إسرائيليا بما في ذلك خلال عملية الجرف الصامد صيف 2014 "الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 يوليو عام 2014".

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس الأربعاء، قولها إن حالة الإرهاق تتفاقم لدى الجنود الإسرائيليين بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة.

وأكدت المصادر العسكرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا في القوى البشرية بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي بالحرب.

بدورها، قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تقرير لفريق خبراء، إن تراجع في الانضباط والسلامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحوادث التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الانضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي سببه استنزاف الوحدات التي تقاتل منذ 15 شهرا.