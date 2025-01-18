سموتريتش: سنمحو عن الفلسطينيين الابتسامة وسيظل الصراخ

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن إسرائيل ستمحو عن الفلسطينيين الابتسامة وسيظل الصراخ.

وأكد سموتريتش، أنه يعارض بشدة اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنه قد فعل كل ما في وسعه لمنعه لأنه سيئ ويعرض إسرائيل للخطر، وفق زعمه.

وأوضح سموتريتش، أنه حصل على ضمان من المجلس الوزاري بأن الحرب لن تنتهي دون تحقيق كامل أهدافها وعلى رأسها القضاء على حماس، مشددا على أن الاتفاق يشكل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل ويعيدها خطوات إلى الوراء ويهدد العديد من إنجازات الحرب.

كذلك أشار سموتريتش إلى أنه حصل على التزام بتغيير نهج الحرب بالكامل لتحقيق حسم نهائي من خلال السيطرة التدريجية على كامل قطاع غزة، موضحا أنه حصل على التزام حكومي بالسيطرة الكاملة على غزة بحيث لا يصل الدعم الإنساني إلى يد حماس.

وأضاف سموتريتش: "لن نبقى في حكومة تنهي الحرب دون تحقيق الانتصار الكامل على حماس".

وقبل وقت قليل، قال حزب "قوة يهودية" الإسرائيلي اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه "نظرا للتصديق على الاتفاق المتهور سنقدم صباح غد رسائل الاستقالة من الحكومة".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير حركة حماس.

من جانبها، أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنها لن تسمح بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى أن سموتريتش يحاول الآن إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار بالعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى.

وأعربت هيئة عائلات الأسرى، عن شكرها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على جهوده، مضيفة "نرجو منه أن يواصل جهوده كي يصبح وقف إطلاق النار دائما".

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، مؤكدة أنها "لن نسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى بل سنقاتل حتى نعيد كل الأسرى".