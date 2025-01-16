وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف المساعدات لقطاع غزة

القاهرة- مصراوي:

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة وذلك لتناول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة والاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل الأسرى وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقد حرص الوزير البريطاني خلال الاتصال على تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي قامت به مصر والقيادة المصرية حتى التوصل لهذا الاتفاق الهام.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطى أطلع نظيره البريطاني على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ونوه وزير الخارجية على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وعودة النازحين لإنهاء المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

كما أكد عبد العاطى على أهمية تنفيذ الاتفاق وضمان سريانه بمراحله المختلفة، وأكد على أن مصر ستواصل جهودها لتنفيذ الالتزامات في الاتفاق بالتنسيق الكامل مع دولتي قطر والولايات المتحدة.