إغلاق تسعة شواطئ في سيدني بعد ظهور حطام غامض

سيدني - (د ب أ)

أغلقت تسعة شواطئ في سيدني بعد أن جرفت الأمواج حطاما كروي الشكل إلى الشواطئ، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

ومن بين الشواطئ التي تم إغلاقها بسبب اكتشاف "حطام كروي أبيض/رمادي"، شاطئ مانلي الشهير في منطقة الشواطئ الشمالية بسيدني.

وقالت بلدية الشواطئ الشمالية إن هيئة حماية البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز أبلغتها بوجود الحطام. وأضافت البلدية أنها "تعمل بشكل وثيق مع الهيئة الحكومية لجمع عينات لإجراء الفحوصات".

وأوضحت البلدية: "حتى الآن، معظم العينات المكتشفة بحجم حبات الرخام، مع وجود بعض القطع الأكبر حجما". وأشارت إلى أنها تعمل على "تنظيم الإزالة الآمنة لهذه المواد وتفقد الشواطئ الأخرى". كما نصحت الجمهور بالابتعاد عن الحطام.

وأغلقت بعض الشواطئ الشهيرة في سيدني، بما في ذلك شاطئ كوجي في الضواحي الشرقية، في أكتوبر الماضي بعد أن جرفت الأمواج كرات سوداء غامضة إلى هناك. وتكرر حدوث واقعة مشابهة في ديسمبر/كانون الأول بالقرب من مطار سيدني.

وبشأن الحطام الذي جرفته الأمواج في أكتوبر/تشرين الاول، قالت هيئة حماية البيئة إن النتائج تشير إلى أن "مصدرها على الأرجح يعود إلى جهة تطلق نفايات مختلطة"، مضيفة أنه لم يتم تحديد المصدر بدقة.