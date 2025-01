سي إن إن: منفذ حادث الدهس في نيو أورلينز خدم بالجيش الأمريكي

القاهرة- مصراوي

قال مسؤولان أمريكيان لشبكة سي إن إن، إن المشتبه به في هجوم الحشود المميت يوم الأربعاء، في نيو أورلينز خدم سابقًا في الجيش الأمريكي.

وفي وقت سابق الأربعاء، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطن الأمريكي شمس الدين جبار، 42 عامًا، من تكساس على أنه المشتبه به.

وطلبت CNN من وزارة الدفاع سجلات خدمة جبار.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، مساء الأربعاء، بعض التفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز. شمس الدين جبار.

وأبرز "إف بي آي"أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أمريكي من تكساس.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن: "راية تنظيم داعش كانت في الشاحنة المستخدمة في حادث الدهس".

وكانت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية قالت نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار: "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".

وأوضحت أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكدت أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون. وأضافت "لا أعرف حقًا ماذا حدث، لقد كان رجلاً صالحًا، فهو يعتني بأطفاله وكل شيء".

وقالت إن بعض أفراد الأسرة كانوا متجهين من تكساس إلى نيو أورليانز.

وقال "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

وتداولت موقع إكس فيديو قيل أن مهاجم نيو أورليانز شمس الدين جبار نشره قبل أربع سنوات. وكان يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة بلكنة أمريكية.

This is reportedly a video published by the New Orleans Attacker Shamsud Din Jabbar four years ago.

He speaks fluent English with an American accent. pic.twitter.com/4ZH1liNsfI

— Clash Report (@clashreport) January 1, 2025