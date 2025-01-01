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مصر تدين حادث الدهس ليلة رأس السنة في مدينة نيو أورليانز بأمريكا

07:03 م الأربعاء 01 يناير 2025

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة- مصراوي

أدانت مصر اليوم الأربعاء، حادث الدهس الذي وقع في وقت سابق اليوم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 من المحتفلين برأس السنة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: "تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأول من يناير 2025 في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".

وأضاف البيان، أن مصر حكومة وشعبا تؤكد "تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وجددت "مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين".

وكان مشتبه به قد اقتحم بسيارته حشدا من المارة بسرعة عالية في الحي الفرنسي المزدحم بمدينة نيو أورليانز الأمريكية الساعة 03:15 صباح اليوم الأربعاء، في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 ، كما قتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

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