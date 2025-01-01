تفاصيل مقتل مواطن مصري بعد طعن 4 أشخاص في إيطاليا

القاهرة- مصراوي

قتل شاب مصري في مدينة ريميني الإيطالية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن لـ4 مواطنين ليلة رأس السنة وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيطالية.

وشهدت مدينة ريميني الإيطالية ليلة رأس السنة حادثة مروعة، حيث قام مواطن مصري بطعن أربعة أشخاص في شوارع منطقة فيلا فيروتشيو قبل أن يُقتل على يد قوات الشرطة حسبما أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن الهجوم بدأ حوالي الساعة 10:30 مساءً عندما استهدف الرجل شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا كان يشتري السجائر من آلة بيع.و أصيب الشاب في ظهره، وسرعان ما تدخل أصدقاؤه وفرق الإنقاذ لنجدته. ولم يكتف المهاجم بطعن الشاب لكنه طارد مجموعة من الأشخاص، من بينهم زوجان مسنان وفتاة وقام بطعنهم، قبل أن تواجهه الشرطة.

وفقًا للتحقيقات الأولية، حاول الجاني مهاجمة أحد أفراد الشرطة بسكين رغم إطلاق طلقة تحذيرية في الهواء. لكن فيما بعد، أطلق أحد الجنود النار عليه، مما أدى إلى مقتله في الحال.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج. ولم تذكر وسائل الإعلام الإيطالية تفاصيل عن هوية الشاب المصري، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.