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البحرية البريطانية تستدعي 200 بحار يوم الكريسماس لمراقبة بوارج روسية

04:28 م الأربعاء 01 يناير 2025

البحرية البريطانية

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لندن - (د ب أ)

استدعت البحرية الملكية البريطانية ما يقرب من 200 فرد من بحاريها إلى سفينتهم في يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، للانتشار لمراقبة السفن الحربية الروسية لمسافة 500 ميل في بحر الشمال وعبر القنال الإنجليزي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن طاقم الفرقاطة "إتش إم إس سومرست"، أبحر يوم الجمعة الموافق 27 من ديسمبر الماضي، لمراقبة الفرقاطة "آر إف إس سوبرأزيتيلني" وسفينتي الدعم "إم في سبارتا 2" و"إم في جنرال سكوبيليف".

وظلت السفن الروسية في المياه الدولية حتى 31 من ديسمبر الماضي عندما انتهت الفرقاطة "سمرست" من مراقبتها.

ومن جانبه، قال قائد الفرقاطة "إتش إم إس سومرست"، جويل روبرتس "إنه بوصف المملكة المتحدة دولة جزرية، فإن البحرية الملكية تبقي الوحدات في حالة تأهب قصوى على مدار العام بأكمله، للقيام بعمليات لدعم الأهداف الوطنية للمملكة المتحدة".


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