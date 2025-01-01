استشهاد 17 فلسطينيا غالبيتهم أطفال بقصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة

غزة أول - (د ب أ)

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر استهداف الطيران الإسرائيلي مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ "استشهاد 15 مواطنا أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج".

ووفق الوكالة، "نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى إطلاق "آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة".