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المجر تفقد حقها بالحصول على نحو مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي

11:58 ص الأربعاء 01 يناير 2025

المجر

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بروكسل - (د ب أ)

فقدت المجر حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب انتهاكاتها لسيادة القانون.

ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء.

ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة للمجر من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا، وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.

ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على المجر أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد، لكن هذا لم يحدث.

المجر مساعدات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي
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