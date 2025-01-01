الحوثيون: أسقطنا مسيّرة أمريكية طراز "أم كيو 9" فوق مأرب

وكالات

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز "أم كيو 9" بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب.

وأشار سريع إلى أن الطائرة التي أسقطها الحوثيون هي الثانية خلال 72 ساعة والـ 14 منذ بدء معركة إسناد غزة، مؤكدا استمرار الجماعة اليمنية الموالية لإيران في مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يدخل الآن بشكل كامل في حرب مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأشار المصدر الأمني الإسرائيلي، إلى أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الجماعة اليمنية الموالية لإيران، مؤكدا على أن هناك نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل.