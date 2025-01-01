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آلاف الأشخاص في صربيا استقبلوا العام الجديد باحتجاج صامت

10:20 ص الأربعاء 01 يناير 2025

احتجاجات صربيا

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بلجراد - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف الأشخاص في صربيا استقبلوا العام الجديد، باحتجاج صامت مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن انهيار سقف محطة للسكك الحديدية.

وفي العاصمة بلجراد ومدينة نوفي ساد الشمالية، وقف المشاركون في المظاهرات التي قادها طلاب، لمدة 15 دقيقة صمت، من الساعة 23:52 إلى الساعة 00:07، حسب صحيفة داناس.

ويتظاهر المحتجون منذ الحادث، الذي وقع في الأول من نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في نوفي ساد.

وكانت إعادة بناء محطة القطار، جزءا من مشروع من قبل شركات صينية لإعادة بناء خط للسكك الحديدية من بلجراد إلى بودابست في المجر.

ويقول منتقدو الحكومة في عهد ألكسندر فوسيتش ومتخصصون خارجيون إن انهيار السقف ناجم عن فساد وعمل غير متقن.

احتجاجات صربيا بلجراد صربيا
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