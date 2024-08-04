رئيس البرلمان الإيراني: سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسًا تاريخيًا

(وكالات)

قال رئیس البرلمان الإیراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية ستلقن إسرائيل وداعمها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية "درسًا تاريخيًا" جراء عملية اغتيال هنية.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن طهران لم تترك أي اعتداء على أراضيها دون رد ولن تفعل ذلك في المستقبل.

وطالب قاليباف، برد رادع ضد إسرائيل والانتقام لدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقامت إسرائيل في وقت سابق اليوم، بتعطيل نظام الملاحة الجوية لديها "جي بي إس" وسط الاستعداد لهجوم إيران المحتمل.