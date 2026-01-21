غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي السنوي لمعهد بحوث أمراض العيون بالقاهرة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤتمرات العلمية المتخصصة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتبادل الخبرات الدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، ودعم منظومة الابتكار، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتسق مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وبحسب بيان، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور هشام علي رئيس معهد بحوث أمراض العيون يُنظم معهد بحوث أمراض العيون غدا الخميس المؤتمر الدولي السنوي في دورته الثامنة عشرة، تحت عنوان «التصور المستقبلي في ممارسة طب وجراحة العيون»، ويستمر المؤتمر على مدار يومين بالقاهرة.

ويُعد المؤتمر منصة علمية رفيعة المستوى لمناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض وجراحات العيون، بمشاركة نخبة متميزة من 25 خبيرًا عالميًا من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبولندا وسويسرا، إلى جانب كبار الأساتذة والخبراء المصريين من معهد بحوث أمراض العيون ومختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضح الوزير أن معهد بحوث أمراض العيون يمثل أحد الصروح البحثية والعلمية المتميزة، ويضطلع بدور محوري في دعم البحث العلمي التطبيقي وتطوير الممارسات الطبية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام علي هاشم أن المؤتمر السنوي يُعد من أكبر وأهم المؤتمرات المتخصصة في مجال طب وجراحة العيون في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستقطب أكثر من ألف طبيب من مختلف التخصصات الدقيقة، ويسهم في رفع كفاءة الأطباء، خاصة شباب الأطباء، من خلال جلساته العلمية المتخصصة وورش العمل التطبيقية.

وأشار رئيس معهد بحوث أمراض العيون إلى أن المؤتمر يمثل مساحة حقيقية لتبادل الخبرات الدولية، واستعراض أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية في مجال طب العيون، بما يعزز من مكانة مصر العلمية والطبية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متقدمًا يُعد من أكثر البرامج تخصصًا في مجال طب وجراحة العيون، ويشمل جلسات علمية مرجعية، ومحاضرات متخصصة، ودورات تدريبية معتمدة، وورش عمل تفاعلية، تناقش أحدث التطورات القائمة على الأدلة العلمية في تشخيص وعلاج أمراض القرنية وسطح العين، واضطرابات الشبكية والجسم الزجاجي، والمياه البيضاء، والجلوكوما بمختلف أنواعها، وطب وجراحات عيون الأطفال، وجراحات تصحيح الإبصار، وجراحات تجميل العين.

كما يركز البرنامج العلمي للمؤتمر على استعراض التقنيات الجراحية المتقدمة، والتطبيقات الإكلينيكية الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي والتصوير الطبي المتطور في تحسين دقة التشخيص، ودعم اتخاذ القرار العلاجي، وتقييم النتائج طويلة المدى، إلى جانب جلسات مخصصة لعرض ومناقشة الأبحاث العلمية والحالات الإكلينيكية المعقدة، بما يسهم في الارتقاء بالممارسة الطبية وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

