استمارة الثانوية العامة 2026 .. تعرف على خطوات التسجيل

كتب- أحمد الجندي:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإجراءات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025-2026، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية لضمان الحصول على رقم الجلوس وتمكين الطلاب من دخول الامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

وفيما يلي الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها لتسجيل الاستمارة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على أيقونة تسجيل استمارة الثانوية العامة.

إدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل:

الاسم الكامل كما هو مدون في شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

اختيار اللغة الثانية.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

اختيار الديانة الخاصة بمادة التربية الدينية.

وشددت الوزارة على ضرورة إدخال البيانات بدقة خلال المدة المحددة لتجنب أي مشكلات قد تعيق استخراج رقم الجلوس أو التقدم للامتحانات.

