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وزارة الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا جراء غارات إسرائيلية على البقاع

06:01 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

وزارة الصحة اللبنانية

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بيروت-( د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 19 آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية على البقاع في شرق لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في منطقة البقاع، بحسب قناة "إن بي إن" اللبنانية.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخران جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة الظهيرة في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد مساء الثلاثاء بأن حزب الله أطلق دفعة صواريخ على شمال إسرائيل، وسط مخاوف مستمرة من احتمال اندلاع صراع إقليمي.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد تم رصد نحو 40 قذيفة عبرت من لبنان".

وأضاف: "نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراض بعض الأهداف، فيما سقطت الباقي في منطقة مرتفعات الجولان".

وجاء في البيان أن الهجوم يأتي بعد أن هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وزارة الصحة اللبنانية قتيل و19 جريحا غارات إسرائيلية البقاع في شرق لبنان
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