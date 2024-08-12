إعلان

BBC

إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

11:35 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، إصابة ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن غارة إسرائيلية استهدفت ليل أمس بلدة كفركلا، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ووفق الوكالة، استهدفت مسيّرة "معادية" بلدة برج الملوك بالقرب من متنزه ميمارولا بصاروخ.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة الفلسطينيين بها.

إصابة 3 أشخاص في غارة غارة إسرائيلية جنوبي لبنان بلدة برج الملوك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* 3 قرارات عاجلة.. وزارة التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية
أمطار تصل لسيول وشديد الحرارة .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
* التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية لطلاب تنسيق المرحلة الأولى
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟