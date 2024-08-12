إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، إصابة ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن غارة إسرائيلية استهدفت ليل أمس بلدة كفركلا، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ووفق الوكالة، استهدفت مسيّرة "معادية" بلدة برج الملوك بالقرب من متنزه ميمارولا بصاروخ.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة الفلسطينيين بها.