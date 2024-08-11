إعلان

BBC

شخص يتسلق برج إيفل ويتسبب بإخلائه قبل ساعات من حفل ختام الأولمبياد

07:46 م الأحد 11 أغسطس 2024

برج إيفل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

باريس - (د ب أ)

أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل بعد أن شوهد شخص يتسلق المعلم البارز في باريس قبل ساعات من حفل ختام الألعاب الأولمبية اليوم الأحد.

وشوهد الشخص بلا قميص وهو يتسلق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 1083 قدما بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ومن غير الواضح المكان الذي بدأ منه صعود البرج، لكن تم رصده فوق الحلقات الأولمبية التي تزين القسم الثاني من البرج، فوق سطح منصة المشاهدة الأولى في البرج.

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الألعاب الأولمبية في استاد دو فرانس في منطقة سان دوني الواقع على مسافة بعيدة من برج إيفل حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

برج إيفل اولمبياد باريس 2024
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وتغلق طريقًا رئيسيًا لتجارة النحاس

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل من الجنايات ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟
* إيجابية تحليل مخدرات أحمد فتوح.. هل تكفي للإدانة؟ مصادر تحسم الجدل