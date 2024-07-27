نتنياهو يكشف عن أول خلاف مع هاريس بسبب غزة

وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن تعليقات نائبة الرئيس الأمريكي التي ستخوض انتخابات الرئاسة كامالا هاريس بشأن الوضع الإنساني في غزة قد "تعرقل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر دبلوماسي بارز، قوله إن "إمكانية التوصل لاتفاق قد تتعرقل في حال ترجمت حماس تعليقات هاريس على أنها خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

عبّرت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية لنتنياهو خلال اجتماعها به في واشنطن، الخميس، عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في قطاع غزة، وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت هاريس أمام الصحفيين: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة. لن أصمت".

وإثر لقائها نتنياهو، شددت هاريس على أن الوقت حان لوضع حد للحرب "المدمرة" المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

لكن مراجعة التصريحات التي أدلت بها هاريس تظهر أنها لا تختلف عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن وسلفه المرشح الجمهوري دونالد ترامب منذ بداية الحرب، التي طالبت أيضا بضرورة وضع حد لمأساة قطاع غزة.