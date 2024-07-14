المحققون يصادرون بندقية "إيه آر-15" في أعقاب محاولة اغتيال ترامب

واشنطن - (د ب أ)

صادر المحققون بندقية "إيه آر-15" في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في بنسلفانيا أمس السبت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست أنه يعتقد أنه تم استخدام السلاح لإطلاق النار، ونجا ترامب من محاولة الاغتيال بعد إصابته في أذنه بإصابة طفيفة، ولكن لقى شخص حتفه وأصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة في الحادث الذي وقع في بلدة بتلر الصغيرة.

وتعد بندقية "إيه آر-15" سلاحا نصف آلي تنتجه شركة كولت للأسلحة بصورة أساسية، وتشابه البندقية في مظهرها بندقية "إم 16" التي يستخدمها الجيش الأمريكي.

وعلى عكس السلاح العسكري، فإن بندقية "إيه آر -15" غير قادرة على إطلاق النار المتواصل، ولكن مطلقي النار المتمرسين يمكنهم إطلاق عدد كبير من الطلقات في فترة قصيرة للغاية.

ويمكن شراء البندقية من على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة مقابل نحو 1000 دولار.

وأثارت بندقية "إيه آر -15" الجدل خلال العقود الماضية عقب استخدامها في عدة حوادث إطلاق نار في أمريكا، وتم حظر السلاح لعدة أعوام، ولكنه أصبح متاحا منذ 2004.

ويقول النشطاء المعنيون بحقوق حمل السلاح إن الملايين من الأمريكيين يستخدمون السلاح كبندقية صيد أو للدفاع عن النفس أو من أجل الترفيه في ساحات الرماية.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام البندقية في محاولة اغتيال ترامب، الذي يترشح للرئاسة أمام الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، سوف يجدد الجدل بشأن السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة.