جيش الاحتلال يستهدف منزلا في بلدة حولا جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة استهدفت منزلاً في بلدة حولا في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارة قد سبقها قصف مدفعي استهدف البلدة الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.