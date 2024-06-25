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الحاخام الليتواني يهاجم قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد الحريديم

05:41 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

المحكمة العليا الإسرائيلية

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وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية تصريحات للزعيم الليتواني الحاخام دوف لاندو حيث شن هجوما حادا على المحكمة العليا خلال حفل غداء لجمع التبرعات للمدارس الدينية في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية.

وقال الحاخام "لقد جئنا من أرض إسرائيل، وضع طلاب التوراة هناك فظيع، الأشرار هناك والسلطات استولوا على الميزانيات التي كانت تذهب للمدارس والمعاهد الدينية، وهم في وضع ليس لديهم إمكانية للاستمرار، وقد تم إغلاق بعض الكليات بالفعل، وذلك بسبب شرور السلطات".

وفيما سبق أفاد مراسل الجزيرة بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية خلافا لقرار الحكومة.

وأكدت المحكمة العليا أنه يتوجب على الحكومة تجنيد اليهود الحريديم وتجميد ميزانية المدارس الدينية.

المحكمة العليا الإسرائيلية تجنيد الحريديم دوف لاندو
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