حزب الليكود ينفي عرض نتنياهو منصب وزارة الدفاع على ليبرمان

(وكالات)

نفى حزب الليكود، اليوم الأحد، تصريحات زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض عليه منصب وزارة الدفاع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق صرح ليبرمان، أن نتنياهو وهو زعيم حزب الليكود عرض عليه أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع محل وزير الدفاع الحالي يوآف جالانت.

وجاء ذلك عقب اجتماع ليبرمان مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزعيم حزب "هناك أمل" جدعون ساعر من أجل بحث تشكيل حكومة جديدة تسقط الحكومة الحالية.