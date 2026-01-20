"أولياء أمور مصر" يصدر تقريره بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الذي تم تأديته اليوم الثلاثاء، وذلك في عدد من المحافظات، مشيرة إلى تباين الآراء بين الارتياح لبعض المواد، والصعوبة في مواد أخرى.

وأوضحت الحزاوي أن أولياء الأمور وطلاب محافظة الجيزة أكدوا أن امتحان مادة الجبر جاء مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، دون تعقيد، وفي محافظة القاهرة، وصف الطلاب امتحان الجبر بأنه سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أنه "جبر بخاطرهم" وراعي الفروق الفردية.

وفي السياق ذاته، أشار طلاب محافظة الإسكندرية إلى أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء مباشرًا ومناسبًا، دون أي تعقيد، وهو ما انعكس على وجوههم بابتسامة وارتياح، كما أكد طلاب محافظة الإسماعيلية أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلًا ومباشرًا، ورسم الابتسامة على وجوه الطلاب داخل اللجان.

وأضافت الحزاوي أن طلاب محافظة الدقهلية وصفوا امتحان مادة الهندسة بأنه في مستوى الطالب المتوسط، وامتحان متوازن بشكل عام، مع وجود بعض التركات التي تعتمد على الأسئلة التراكمية.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت أن آراء طلاب محافظة الشرقية جاءت سلبية تجاه امتحان مادة العلوم، حيث أكدوا أنه صعب وطويل، ويتضمن أسئلة غير مباشرة تحتاج إلى طالب متميز وذو مستوى مرتفع.

وفي سياق متصل، رصدت الحزاوي قيام جروبات على تطبيق «تليجرام»، تُعرف باسم «شاومينج»، بنشر صور تزعم أنها لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد بدء اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وحذرت أولياء الأمور من أي مشاركة لأبنائهم في الغش أو حتى الشروع فيه، لما يترتب على ذلك من عقوبات قانونية صارمة.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام