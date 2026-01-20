بـ"جنيه ذهب".. سيارات في سوق المستعمل أسعارها لا تتجاوز 50 ألفًا

قبل الشراء.. تعرف على أسعار أكبر سيارات إم جي الصينية في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية بصورة غير مسبوقة، ووصل سعر الجنية الذهب إلى قمة قياسية تناهز 51 ألف جنيه.

وفي ظل هذه الارتفاعات القياسية بدأ العديد من المستهلكين في عقد مقارنات بين سعر الجنيه الذهب وأسعار السيارات في سوق المستعمل.

في التقرير الآتي رصد لأبرز السيارات المستعملة المتاحة حاليا بأقل من 50 ألف جنيه:

لادا 2017

تتوفر السيارة لادا 2017 موديل 2010 بمتوسط سعري 45 ألف جنيه.

تعمل سيارة لادا محرك بنزين رباعي الأسطوانات 1.5 لتر تقريبًا، بقوة حوالي 70-75 حصان، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

بيجو 305

تتوفر بيجو 305 موديل 1980 في أسواق البيع الإلكترونية بأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه.

تعتمد بيجو 305 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 72 حصان وينقل طاقته للمحاور ناقل حركة يدوي.

فيات ريجاتا

من السيارات المطروحة للبيع عبر أسواق المستعمل الإلكترونية ويتاح موديل 1985 بمتوسط 41 ألف جنيه.

تعمل فيات ريجاتا بمحرك بنزين سعة 1.3 لتر وينتج قوة 80 حصان، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

مازدا 323

تتاح السيارة مازدا 323 موديل 1982 بأسواق المستعمل بمتوسط سعري 46 ألف جنيه.

تعتمد سيارة مازدا على محرك بنزين سعة 1.3 لتر بقوة 65 حصان وناقل حركة يدوي.

سيات 133

تتوفر سيات 133 موديل 1981 بأسعار تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، وذلك حسب الحالة الفنية ومدة الترخيص.

تعمل السيارة بمحرك بنزين سعة 843 سي سي أي أقل من لتر وينتج قوة 37 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

فيات 128

تعد فيات 128 من أكثر السيارات طلبًا في سوق المستعمل، ويتوفر منها العشرات بالأسواق بأسعار تبدأ من 30 ألف جنيه موديل 1975.

تعمل السيارة بمحرك بنزين سعة من 1.1 لتر ونسخ أخرى سعة 1.3 لترـ وينتج قوة حصانية من 55 إلى 75 حصان حسب سعة المحرك. وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

فيات بولونيز

تتاح السيارة فيات بولينيز هاتشباك موديل 1990 بمتوسط سعري 40 ألف جنيه.

تعمل سيارة فيات بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

فيات دوجان

من السيارات المتوفرة في سوق المستعمل فيات دوجان سيدان موديل 1992، وتباع بمتوسط 50 ألف جنيه.

تعمل دوجان من فيات بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل يدوي من 5 سرعات.