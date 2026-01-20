إعلان

بـ"جنيه ذهب".. سيارات في سوق المستعمل أسعارها لا تتجاوز 50 ألفًا

كتب : مصراوي

03:03 م 20/01/2026 تعديل في 03:03 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فيات دوجان
  • عرض 8 صورة
    فيات ريجاتا
  • عرض 8 صورة
    133... طراز اشتركت فيه فيات وسيات والنصر606
  • عرض 8 صورة
    مازدا 323
  • عرض 8 صورة
    بيجو 305
  • عرض 8 صورة
    لادا 2107 (9)
  • عرض 8 صورة
    فيات 128

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية بصورة غير مسبوقة، ووصل سعر الجنية الذهب إلى قمة قياسية تناهز 51 ألف جنيه.

وفي ظل هذه الارتفاعات القياسية بدأ العديد من المستهلكين في عقد مقارنات بين سعر الجنيه الذهب وأسعار السيارات في سوق المستعمل.

في التقرير الآتي رصد لأبرز السيارات المستعملة المتاحة حاليا بأقل من 50 ألف جنيه:

لادا 2017

تتوفر السيارة لادا 2017 موديل 2010 بمتوسط سعري 45 ألف جنيه.

تعمل سيارة لادا محرك بنزين رباعي الأسطوانات 1.5 لتر تقريبًا، بقوة حوالي 70-75 حصان، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

بيجو 305

تتوفر بيجو 305 موديل 1980 في أسواق البيع الإلكترونية بأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه.

تعتمد بيجو 305 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 72 حصان وينقل طاقته للمحاور ناقل حركة يدوي.

فيات ريجاتا

من السيارات المطروحة للبيع عبر أسواق المستعمل الإلكترونية ويتاح موديل 1985 بمتوسط 41 ألف جنيه.

تعمل فيات ريجاتا بمحرك بنزين سعة 1.3 لتر وينتج قوة 80 حصان، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

مازدا 323

تتاح السيارة مازدا 323 موديل 1982 بأسواق المستعمل بمتوسط سعري 46 ألف جنيه.

تعتمد سيارة مازدا على محرك بنزين سعة 1.3 لتر بقوة 65 حصان وناقل حركة يدوي.

سيات 133

تتوفر سيات 133 موديل 1981 بأسعار تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، وذلك حسب الحالة الفنية ومدة الترخيص.

تعمل السيارة بمحرك بنزين سعة 843 سي سي أي أقل من لتر وينتج قوة 37 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

فيات 128

تعد فيات 128 من أكثر السيارات طلبًا في سوق المستعمل، ويتوفر منها العشرات بالأسواق بأسعار تبدأ من 30 ألف جنيه موديل 1975.

تعمل السيارة بمحرك بنزين سعة من 1.1 لتر ونسخ أخرى سعة 1.3 لترـ وينتج قوة حصانية من 55 إلى 75 حصان حسب سعة المحرك. وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

فيات بولونيز

تتاح السيارة فيات بولينيز هاتشباك موديل 1990 بمتوسط سعري 40 ألف جنيه.

تعمل سيارة فيات بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

فيات دوجان

من السيارات المتوفرة في سوق المستعمل فيات دوجان سيدان موديل 1992، وتباع بمتوسط 50 ألف جنيه.

تعمل دوجان من فيات بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل يدوي من 5 سرعات.

أسعار الذهب أسعار السيارات سوق السيارات المستعملة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
شئون عربية و دولية

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع