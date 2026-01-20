

كتب- محمد سامي:

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى مطار زيورخ الدولي، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.

وكان في استقبال سيادته لدى وصوله السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري.