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حماس تدين هجوم مستوطنين على بلدة بورين جنوبي نابلس

06:11 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

حركة حماس

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على هجوم عشرات المستوطنين على بلدة جنوبي نابلس بالضفة الغربية، قائلًة إن تصعيد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية سلوك عنصري متعمد.

واتهمت حماس، قادة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه المستوطنين للهجوم على مدن الضفة بهدف تصعيد محاولات تهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وطالبت حماس، بتحرك دولي فاعل من أجل وقف هجمات المستوطنين "الممنهجة" على المدن الفلسطينية.

كما طالبت حماس، أبناء الشعب الفلسطيني بالانتفاض، من أجل التصدي لـ "إرهاب" المستوطنين وصد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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