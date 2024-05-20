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BBC

مقتل 4 عناصر من "حزب الله" في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

06:04 م الإثنين 20 مايو 2024

قصف إسرائيلي جنوب لبنان

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بيروت- (د ب أ)

أفادت مصادر مقربة من "حزب الله" اللبناني، بمقتل أربعة عناصر على الأقل من الحزب الموالي لإيران، جراء ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الإثنين.

وقالت المصادر إن "مقاتلين إثنين قتلا في هجوم إسرائيلي استهدف بلدة الناقورة بجنوب لبنان، وقتل اثنان آخران في غارة إسرائيلية أخرى على بلدة ميس الجبل في الجنوب أيضا.

وكما أفادت تقارير بإصابة العديد من عناصر "حزب الله" جراء الضربات الإسرائيلية.

وأكد "حزب الله" في بيان له مقتل ثلاثة من مقاتليه، ولكن بدون ذكر تفاصيل عن موقع أو توقيت أو كيفية سقوط القتلى.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي شنه لتلك الضربات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا "خلية إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة ميس الجبل تعمل في نطاق منطقة متنفيذ عمليات إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية".

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل.

قصف إسرائيلي جنوب لبنان إيران
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