مفاجأة صادمة لمتطرف أمريكي دعا لحرق المصحف في مينيابوليس- فيديو

تعرض المتطرف اليميني الأمريكي "جيك لانج" ، للضرب على يد حشد واسع من أهالي مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب دعوته لمظاهرة تطالب بترحيل الصوماليين ومحاولته حرق المصحف الشريف أمام مبنى المدينة.

وفوجئ لانج، الذي خطط للفعالية الاستفزازية، بحضور مكثف للأهالي الذين تصدوا له، ما حول المشهد إلى مواجهة انتهت بضربه وهروبه من الموقع.

بعد أن أعلن نيته إحراق نسخة من المصحف.. حشد كبير من المتظاهرين يحاصرون ويطاردون اليميني المتطرف جيك لانغ بعد تنظيمه مسيرة مؤيدة لوكالة الهجرة الأمريكية، في مينيابوليس، ما أدى إلى إصابته وفراره.#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/BYuPgb1T7Y — TRT عربي (@TRTArabi) January 18, 2026

وتعيد هذه الواقعة التذكير بحادثة مماثلة في نوفمبر الماضي بمدينة ديربورن، حين حاول لانج إشعال النار في نسخة من القرآن والتلويح بقطعة لحم خنزير فوقه، قبل أن تتمكن مجموعة من المسلمين من منعه وينتزع أحد الشباب المصحف منه، وسط طوق أمني فرضته الشرطة آنذاك "لسلامة الجميع".