مفاجأة صادمة لمتطرف أمريكي دعا لحرق المصحف في مينيابوليس- فيديو

كتب : محمود الطوخي

07:17 م 18/01/2026

جيك لانج

تعرض المتطرف اليميني الأمريكي "جيك لانج" ، للضرب على يد حشد واسع من أهالي مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب دعوته لمظاهرة تطالب بترحيل الصوماليين ومحاولته حرق المصحف الشريف أمام مبنى المدينة.

وفوجئ لانج، الذي خطط للفعالية الاستفزازية، بحضور مكثف للأهالي الذين تصدوا له، ما حول المشهد إلى مواجهة انتهت بضربه وهروبه من الموقع.

وتعيد هذه الواقعة التذكير بحادثة مماثلة في نوفمبر الماضي بمدينة ديربورن، حين حاول لانج إشعال النار في نسخة من القرآن والتلويح بقطعة لحم خنزير فوقه، قبل أن تتمكن مجموعة من المسلمين من منعه وينتزع أحد الشباب المصحف منه، وسط طوق أمني فرضته الشرطة آنذاك "لسلامة الجميع".

جيك لانج حرق المصحف في مينيابوليس متطرف أمريكي دعا لحرق المصحف

