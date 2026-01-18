إعلان

وزارة الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا

كتب-عبدالله محمود:

07:08 م 18/01/2026

وزارة الدفاع السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وإيقاف كل الأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار جاء بعد اتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية قسد.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس السوري اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتشمل بنود الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وتؤكد الاتفاقية على انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وذكرت الاتفاقية، أن كل العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سيتم دمجها ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية، كما سيتم دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

