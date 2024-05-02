قناة إسرائيلية تكشف ملاحظات حماس على صفقة الأسرى

مصراوي

قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن نقاط الخلاف في صفقة تبادل الأسرى تتمثل في مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بضمانات مكتوبة لوقف الحرب.

وأضافت القناة العبرية، أن حماس ترفض مطلب إسرائيل بمنع عودة الأسرى المحررين للضفة الغربية، مشيرة إلى أن حماس تطالب بتوضيحات بشأن أنواع المواد المسموح بإدخالها في إعادة إعمار القطاع.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن هناك مقترح مطروح على الطاولة يلبي كثيرا من مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل قدمت تنازلات.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تؤيد عملية كبيرة برفح، معتقدة أنه هناك طرق أفضل لمعالجة التهديد الذي لا تزال تشكله حماس.

وتابعت الخارجية، أن المقترح المطروح على الطاولة يحقق وقفا فوريا لإطلاق النار، وهذا ما نحاول تحقيقه، مشيرة إلى أن الهجمات على شحنات المساعدات غير مقبولة، ويتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات لمنعها.

وأكملت، أنه على إسرائيل اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة من هاجم قوافل المساعدات إلى غزة، موضحة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.