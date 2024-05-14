زيلينسكي يطلب من بلينكن أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف

كييف (د ب أ)

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توفير أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف التي تتعرض للتهديد بشكل متكرر بالصواريخ الروسية.

وقال زيلينسكي في كييف خلال زيارة بلينكن المفاجئة، إن اثنين من هذه الأنظمة ضروريان لحماية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها، والتي تقع على الحدود مع روسيا.

وذكر زيلينسكي أن المساعدة الأمريكية للحملة ضد الروس ذات أهمية حاسمة وكان الدفاع الجوي هو الجانب الذي يشهد "العجز الأكبر".

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن بلينكن وعد أوكرانيا بتقديم أسلحة يمكن أن تغير من الوضع في ساحة المعركة.

وقال بلينكن على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "لقد عدت إلى كييف اليوم لإظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهم يدافعون عن حريتهم ضد العدوان الروسي".