بعد تقدمها بالاستقالة.. رئيسة برلمان جنوب أفريقيا تسلم نفسها للسلطات

جوهانسبرج - (د ب أ)

سلمت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا السابقة نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا، اليوم الخميس، نفسها للسلطات بعدما واجهت تهديدًا بالاعتقال بتهمة الفساد.

وقال المتحدث باسم وحدة مديرية التحقيق التابعة لهيئة الادعاء الوطنية، هنري ماموثامي، إن مابيسا نكاكولا وصلت إلى مركز الشرطة في سنتوريون، شمال جوهانسبرج، صباح اليوم، وستمثل لأول مرة أمام المحكمة قريبا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتواجه رئيسة البرلمان السابقة، التي تقدمت باستقالتها مساء أمس الأربعاء، مزاعم بأنها طلبت رشوى بقيمة 123 ألف دولار عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الدفاع.

في المقابل، نفت مابيسا نكاكولا التورط في ارتكاب أي مخالفات.

وأكدت نكاكولا، في خطاب استقالتها، أن قرارها لا يعد اعترافا بالذنب.