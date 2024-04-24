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BBC

سقوط إصابات أثناء هروب خيول عسكرية وسط لندن (صور- فيديو)

09:42 م الأربعاء 24 أبريل 2024

هروب خيول عسكرية وسط لندن

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كتب- مصراوي

هربت خمسة خيول عسكرية صباح اليوم الأربعاء في وسط لندن، وتمت السيطرة عليها بعد حوالي ساعتين من هروبها.

وأصيب أربعة أشخاص على الأقل، إذ يُعتقد أن الضوضاء الصادرة عن عمال البناء بالقرب من قصر باكنجهام تسببت في اندفاع الخيول من سلاح الفرسان وإطاحة راكبيها.

صورة 1 خيول

وأعلن الجيش في بيان بعد احتواء الخيول في النهاية، أصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة

في حوالي الساعة 8 صباحًا (3 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، كانت مجموعة من ستة فرسان وسبعة خيول من Life Guards، وهي جزء من سلاح الفرسان المنزلي، في الخارج فيما يُعرف باسم "ترتيب الري".

وواجهت التدريبات مشكلة عندما اجتازت الوحدة ويلتون كريسنت، وهي شرفة فخمة وكاسحة بنيت في القرن التاسع عشر في منطقة بلجرافيا الثرية في لندن. كان عمال البناء القريبون يستخدمون حزامًا ناقلًا لنقل الخرسانة، وبعضها سقط واصطدم بالأرض، وفقًا للجيش.

وقال الجيش إن هذا تسبب في رعب الخيول، مع انسحاب خمسة من الحيوانات السبعة. وقال الجيش إنه أثناء هياجهم في الشوارع، ألقت الخيول الأربعة التي تم تركيبها على فرسانها، وانضم الحصان الآخر غير المأهول إلى البوسي.

صورة 2 خيول

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إن المستجيبين الأوائل هرعوا إلى مكان الحادث وعالجوا شخصين من إصابات. مضيفة أنه تم استدعاء المزيد من المسعفين إلى طريق قصر باكنجهام القريب، حيث تم إلقاء آخر من الدراجين من حصانهم. وشوهدت أطقم هناك تعالج شخصًا ما في الشارع خلف قماش مشمع أزرق.

لم يكن من الواضح بالضبط متى تمت السيطرة على الخيول، ولكن بحلول الساعة 10:30 صباحًا، قال الجيش إنه تم احتواء الحيوانات وإعادتها إلى المخيم.

صورة 3 خيول

وقال مسؤولون إن بعض الخيول أصيبت، رغم أنه لم يتضح سبب رقعة الدم الكبيرة التي بدت متناثرة على صدر وأرجل أحدهم الأمامية، حسب بي بي سي.

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها "مسرورة لتأكيد حصر جميع الخيول. ونحن مستمرون في الاتصال بالجيش ".

صورة 4 خيول

وعقب هذا الحدث، توقفت الساعة في برج إليزابيث - المعروف أكثر باسم Big Ben، المعلم الأكثر شهرة في المدينة وعادة ما تكون رمزًا للاستقرار - دون تفسير في الساعة 9 صباحًا.

خيول عسكرية هروب خيول عسكرية وسط لندن سلاح الفرسان قصر باكنجهام
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