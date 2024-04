سقوط إصابات أثناء هروب خيول عسكرية وسط لندن (صور- فيديو)

كتب- مصراوي

هربت خمسة خيول عسكرية صباح اليوم الأربعاء في وسط لندن، وتمت السيطرة عليها بعد حوالي ساعتين من هروبها.

وأصيب أربعة أشخاص على الأقل، إذ يُعتقد أن الضوضاء الصادرة عن عمال البناء بالقرب من قصر باكنجهام تسببت في اندفاع الخيول من سلاح الفرسان وإطاحة راكبيها.

وأعلن الجيش في بيان بعد احتواء الخيول في النهاية، أصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة

في حوالي الساعة 8 صباحًا (3 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، كانت مجموعة من ستة فرسان وسبعة خيول من Life Guards، وهي جزء من سلاح الفرسان المنزلي، في الخارج فيما يُعرف باسم "ترتيب الري".

Four people injured after military horses escape in London pic.twitter.com/sneturqEJi

— Breakingnews (@janetking851241) April 24, 2024