إعلان

3 وفيات و16 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا حادث دائري المنيا (صور)

كتب : جمال محمد

12:31 ص 07/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 7 صورة
    حادث دائري المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم الذي وقع بين عدد من السيارات على الطريق الدائري بمركز المنيا، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كل من: جنة نادي مخلوف، 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامان، نجوى محمد علي، 33 سنة.

وأصيب 16 شخصاً وهم: حمزة رضا بيومي 8 أعوام، حمادة عاشور محمد 33 عامًا، ندى مصطفى مخلوف، 20 عامًا، شيماء حسن مظهر، 21 عامًا، شادية جمعة محمد علي، 22 عامًا، هادي محمد ناجي، 24 عامًا، مروة محمد ناجي،21 عامًا، تحية إسماعيل علي، 22 عامًا، رنا علاء عبد المحسن 11 عامًا.

كما أصيب: محمد رضا بيومي، 3 أعوام، رضا محمد سيد 47 عامًا، شيماء محمد إبراهيم 24 عامًا، أسماء أنور محمد 32 عامًا، أدهم محمد صابر، 9 أعوام، أمنية محمد صابر، 4 أعوام، نانسي مصطفى مخلوف عبد العظيم 22 عامًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وتمناية وميكروباص بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين وقائدي سيارات حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دائري المنيا حادث تصادم ضحايا حادث المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
الزراعة: الاستعانة بـ4000 طبيب بيطري لتوعية المواطنين بشأن الكلاب الضالة
أخبار مصر

الزراعة: الاستعانة بـ4000 طبيب بيطري لتوعية المواطنين بشأن الكلاب الضالة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان