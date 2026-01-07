3 وفيات و16 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا حادث دائري المنيا (صور)

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم الذي وقع بين عدد من السيارات على الطريق الدائري بمركز المنيا، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كل من: جنة نادي مخلوف، 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامان، نجوى محمد علي، 33 سنة.

وأصيب 16 شخصاً وهم: حمزة رضا بيومي 8 أعوام، حمادة عاشور محمد 33 عامًا، ندى مصطفى مخلوف، 20 عامًا، شيماء حسن مظهر، 21 عامًا، شادية جمعة محمد علي، 22 عامًا، هادي محمد ناجي، 24 عامًا، مروة محمد ناجي،21 عامًا، تحية إسماعيل علي، 22 عامًا، رنا علاء عبد المحسن 11 عامًا.

كما أصيب: محمد رضا بيومي، 3 أعوام، رضا محمد سيد 47 عامًا، شيماء محمد إبراهيم 24 عامًا، أسماء أنور محمد 32 عامًا، أدهم محمد صابر، 9 أعوام، أمنية محمد صابر، 4 أعوام، نانسي مصطفى مخلوف عبد العظيم 22 عامًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وتمناية وميكروباص بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين وقائدي سيارات حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.